Рок-музыкант Борис Гребенщиков представил студийную запись и мультикационный клип на новую песню «Пегги Поршень», которая войдет в новый альбом группы «Аквариум».

Об этом он заявил СМИ.

«Она из набора новых песен, над которыми мы работаем; что именно войдет в альбом – пока тайна. На барабанах здесь играет наш старый друг Джереми Стейси, гитары — его брат Пол и я; на басу – Александр Титов», – цитирует его «Федеральное агентство новостей».

При этом Гребенщиков подчеркнул, что клип не имеет отношения к «Аквариуму», а является продуктом «народного творчества».