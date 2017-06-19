Встреча лидеров стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) будет способствовать дальнейшему партнерству.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Уверены, что саммит БРИКС будет способствовать дальнейшему развитию партнерства наших стран, повышению эффективности общих усилий», – цитирует его «Газета.ru».

Лавров добавил, что главы внешнеполитических стран БРИКС предварительно обсудят международные проблемы и кризисы на встрече в Пекине.