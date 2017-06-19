Капитан и форвард сборной Португалии Криштиану Роналду выразил свое мнение по поводу ничьей в матче группового этапа Кубка конфедераций с командой Мексики (2:2). Как сообщает «Газета.ru», португальцы не теряют самообладания и готовятся к следующему матчу, который пройдет 21 июня со сборной России.

«Это не тот результат, которого мы ожидали. Мексиканцы забили нам на последней минуте, но это футбол, и мы верим в победу (на турнире). Мы сохраняем спокойствие. Впереди нас ждут матчи, в которых нам представятся возможности. Сейчас мы концентрируемся на следующем матче», — приводит слова Роналду официальный аккаунт ФИФА в Twitter.