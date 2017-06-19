В Усть-Большерецком районе Камчатского края медведь ранил человека, сообщает ТАСС.

Пресс-служба УМВД России по Камчатскому краю сообщила, что 27-летний житель поселка Лесной был доставлен в хирургическое отделение районной больницы.

По словам потерпевшего, он отдыхал на природе с друзьями. В какой-то момент гражданин отлучился от компании и увидел медведя, после чего попытался убежать от хищника и полез на дерево. Тем не менее, преследовавший его зверь сумел нанести мужчине травмы ног.