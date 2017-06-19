Партия новых транспортно-штурмовых вертолетов «Терминатор» (Ми-8АМТШ) поступила на вооружение ВВО (Восточный военный округ). Об этом сообщило агентство «Интерфакс».

«Новые вертолеты пришли в соединение армейской авиации Восточного военного округа, дислоцированное в Забайкальском крае», — сообщили в пресс-службе военного округа.

Вертолет «Терминатор» был разработан на основе Ми-8АМТ. Взлетная масса — 13 тонн. Вертолет может развивать скорость до 250 километров в час.