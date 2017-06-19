Боевые корабли ВМС Китая направились в Россию для участия в совместных маневрах «Морское взаимодействие-2017».

Об этом заявили в минобороны КНР.

«Отряд кораблей ВМС КНР в составе эсминца «Чанша», фрегата УРО «Юньчэн», судна обеспечения «Ломаху» 18 июня покинул порт Санья и вышел в направлении Санкт-Петербурга и Калининграда», – цитирует сообщение «РИА Новости».

Сами учения пройдут в два этапа с середины июля до середины сентября.

При этом флоты обоих стран посетят акватории Японского, Балтийского и Охотcкого морей.