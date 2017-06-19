В Брюсселе сегодня начинаются переговоры по Brexit между ЕС и Великобританией. По их результатам будет определено, на каких условиях Соединенное королевство покинет Евросоюз и какими будут их дальнейшие взаимоотношения. Об этом пишет Reuters.

23 июня прошлого года жители британских островов проголосовали за выход из состава ЕС, основного торгового партнера страны.

Ожидается, что Brexit завершится в марте 2019 года.

Великобританию на переговорах будет представлять министр по Brexit Дэвид Дэвис. Со стороны ЕС переговоры будет вести бывший министр иностранных дел Франции в 2004-2005 годах Мишель Барнье.

«Эти переговоры будут нелегкими по всем вопросам, но мы постараемся провести их конструктивно», — сказал Барнье.

Дэвис заявил, что в Великобритании хотят, чтобы будущая сделка принесла пользу обеим сторонам.