Американский кинорежиссер Оливер Стоун рассказал, что его сын работает на телеканале RT, но при этом не является «российским агентом», сообщает «Газета.Ru».

«Мой сын работает на RT уже шесть-семь лет, это гораздо раньше, чем появился этот проект [«Интервью с Путиным»]. Я очень горжусь своим сыном, он работает не только там, но и в киноиндустрии», — сказал Стоун в интервью CNN.

При этом Стоун подчеркнул, что в данном случае нет никакой взаимосвязи. «И он не является российским агентом», — добавил режиссер.