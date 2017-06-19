Первый чартерный авиарейс из Японии на Южные Курилы снова перенесли из-за сильного тумана. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на организаторов поездки.

Изначально жители Японии, жившие ранее на Южных Курилах, должны были посетить острова Кунашир и Шикотан 18 июня.

Вылет был запланирован на 8:30 утра (2:30 мск) из аэропорта в городе Накасибэцу. Из-за неблагоприятных условий поездка была перенесена на 19 июня, однако туман над островом Кунашир так и не рассеялся.

Ожидается, что погода улучшится не ранее 21 июня.