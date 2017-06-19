Писатель Дмитрий Глуховский, автор трилогии-антиутопии «Метро 2032», «Метро 2033» и «Метро 2034», рассказал «Известиям» о своем новом романе, который получил название «Текст».

«Моя книга — это и триллер, и криминальная драма, и экзистенциальная проза, и роман о столкновении поколений, и книга об отношениях живых и мертвых, и история о прощении, и искуплении, и беспомощности человека с принципами перед людьми беспринципными», — заявил Глуховский.

По словам писателя, ему «давно хотелось написать о сегодняшнем дне городской роман, гиперреалистический». При этом местом действия является Москва.

«Она у меня всегда одна из главных героинь, только прежде я ее разглядывал сквозь линзу фантастического жанра. А в «Тексте» нет никакой фантастики, там все про настоящее. Просто жизнь все больше походит на сюжеты антиутопий. Столица тоже меняется, меняются москвичи. Мы стали равнодушными, заносчивыми, самонадеянными, при этом довольно бесстыжими», — отметил Глуховский.

Главный герой нового романа освобождается, выходит на свободу из тюрьмы после семилетнего заключения.

«Студента филфака обвинили в торговле наркотиками, но преступления он не совершал: просто нагрубил оперативнику ФСКН в ночном клубе, и за это был так вот наказан. Уезжал он из Москвы конца нулевых — пестрый веселый базар, на котором каждый может купить себе любое будущее. Вернулся в строгий город, гранитный, недоверчивый. Он узнает Москву — и не узнает ее», — рассказал писатель.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

«Реальность сегодня куда драматичнее, чем любые фантазии»