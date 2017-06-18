Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино поблагодарил организаторов Кубка конфедераций и отметил высокий уровень инфраструктуры.

«Стадионы производят огромное впечатление, все вместе мы сможем открыть для себя великую страну, а также команды, которые будут принимать участие в этих турнирах. Я считаю, что это хороший шанс для всех, чтобы получить новый толчок в развитии футбола, ведь мир нуждается в российском футболе», — приводит слова Инфантино ТАСС.

Глава ФИФА подчеркнул, что организаторы турнира вместе с федерацией подготовят «лучший турнир, какого еще не было».

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