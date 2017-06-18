Архиерейский собор Русской православной Церкви заграницей (РПЦЗ) во главе с митрополитом Восточно-Американским и Нью-Йоркским Иларионом Вторым призвал Россию вынести тело Владимира Ленина из мавзолея на Красной площади и «декоммунизировать» Россию.

Такое требование обосновывается «богоборческим» характером власти в СССР. Кроме того, РПЦЗ предлагает изменить названия улиц и населенных пунктов, связанных с коммунистическим прошлым России, сообщает «Федеральное агентство новостей».