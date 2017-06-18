Режиссер Оливер Стоун заявил, что внимание к Владимиру Путину свидетельствует о ментальной власти главы российского государства над США, передает «Российская газета».

По словам режиссера, соотечественники должны гордиться тем, что президенту оказывают пристальное внимание.

«Это психология. У него какая-то ментальная власть над США», — сказал Стоун.

При этом Стоун назвал «неряшливой журналистикой» материалы американских СМИ.

«Они, по крайней мере в Америке, всё больше становятся рупорами корпоративного мышления», — отметил Стоун.

Он добавил, что антироссийская кампания напоминает времена по борьбе с «внедрением коммунистов» в государственные органы США.