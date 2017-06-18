Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отметил радушный прием, оказанный немецкой сборной в России на Кубке конфедераций, сообщает «Федеральное агентство новостей».

«У нас хорошие условия, прекрасная тренировочная площадка, которая находится в непосредственной близости от гостиницы. Нас приняли исключительно радушно. Команда наэлектризована и не может дождаться начала», — сказал Лев на пресс-конференции.

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