Прохождение Ле Пен в парламент официально подтвердили в «Национальном фронте»
Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила место в Национальном собрании Франции. Об этом сообщил вице-президент партии, мэр города Энен-Бомон Стив Бриуа.
«Браво, Марин Ле Пен, с твоим избранием! Это так заслуженно. Спасибо жителям избирательного округа 6211. 67% в Энен-Бомоне», — написал Бриуа в своем официальном аккаунте в Twitter.
Bravo @MLP_officiel pour ton élection ! C'est tellement mérité. Merci aux habitants de la #circo6211 (67% à #HéninBeaumont) !— Steeve Briois (@SteeveBriois) 18 июня 2017 г.
Ле Пен стала депутатом нижней палаты парламента впервые.
Также в Национальное собрание Франции прошел вице-президент «Национального фронта» Луи Альо, передает «Интерфакс».