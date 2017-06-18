Лидер французской партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила место в Национальном собрании Франции. Об этом сообщил вице-президент партии, мэр города Энен-Бомон Стив Бриуа.

«Браво, Марин Ле Пен, с твоим избранием! Это так заслуженно. Спасибо жителям избирательного округа 6211. 67% в Энен-Бомоне», — написал Бриуа в своем официальном аккаунте в Twitter.

Ле Пен стала депутатом нижней палаты парламента впервые.

Также в Национальное собрание Франции прошел вице-президент «Национального фронта» Луи Альо, передает «Интерфакс».