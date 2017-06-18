Голосование на парламентских выборах во Франции завершилось, по предварительным итогам лидирует движение Эммануэля Макрона «Вперед, республика» с 41% голосов.

Об этом заявило МВД страны.

В воскресенье, 18 июня, во Франции работали 67 тыс. избирательных участков. Во втором туре борьбу за места в Национальном собрании вели 1146 кандидатов, сообщает «РИА Новости».

При этом после подсчета 56,76% бюллетеней за кандидатов движения Макрона проголосовали 41,25%. Правоцентристская партия «Республиканцы» набирает 22,59%, а «Национальный фронт» экс-кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен — 9,93%.

Большинство экспертов склоняется к тому, что на выборах победит движение «Вперед, республика».