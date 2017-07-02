До 2017 года мировая спортивная история не знала случаев перехода в ряды конькобежцев олимпийских чемпионов из других видов спорта. 30-летний Руслан Захаров, выигравший золото Сочи-2014 в составе российской эстафетной команды по шорт-треку, стал первым, кто решился на такое. В эксклюзивном интервью «Известиям» Руслан, который сейчас находится на сборах в Казахстане, рассказал, как решился на радикальную смену профиля, с чем ему пришлось столкнуться на первых конькобежных тренировках и какие цели он ставит перед собой в олимпийском сезоне.

— Что побудило вас принять решение о смене вида спорта?

— На самом деле я давно вынашивал идею попробовать себя на длинной дорожке. А когда по итогам прошедшего сезона я был переведен в резерв сборной команды по шорт-треку, понял: время пришло, нужно что-то менять.

— До этого на конькобежной дорожке бывали?

— Когда-то очень давно, лет 20 назад, в Уфе я бегал на детских соревнованиях, но это уже забылось. Весной этого года, в апреле, встал на лед заново на катке в Крылатском. Ощущения пока смешанные. Я просто катался, на соревновательной скорости не работал.

— Решение приняли сами или вам кто-то подсказал, а может даже подтолкнул к нему?

— Нет, решение мое, никто не подталкивал. Когда я его принял, связался с президентом Союза конькобежцев России Алексеем Кравцовым, и мы все обсудили. Он не вмешивается в тренировочный процесс сборных, поэтому, заручившись его поддержкой, я начал консультации с тренерами команд Константином Полтавцом и Виктором Сивковым. В итоге оказался в группе у последнего.

— Кто сейчас финансирует вашу подготовку?

— Московская область, за которую я уже давно выступаю.

— Насколько я понимаю, на льду с ребятами из группы Сивкова вы еще не тренировались?

— Нет, первый ледовый сбор будет в июле в Крылатском, а пока у нас было два «сухих»: в Анапе и в Казахстане, где я сейчас и нахожусь.

— В шорт-треке вы все время находились на базе в Новогорске, в то время как конькобежцы постоянно на выезде, иногда достаточно далеко от дома. Какой вариант вам ближе?

— У обоих вариантов свои достоинства и недостатки. Когда ты живешь в Москве, то с базы в Новогорске всегда можешь доехать домой, к семье, повидать родных, немного отдохнуть. С другой стороны, конечно, хочется разнообразия в географии. Это есть у конькобежцев, они постоянно где-то на выезде, иногда далеко и надолго. Вот сейчас я в Казахстане, в местечке Ак-Булак, кручу педали в конькобежной команде. Вообще, скажи мне кто-то весной 2014, что через три года я буду тренироваться с конькобежцами, выезжать на велосипеде на четыре-пять часов, в жизни бы не поверил!

— Коньки для большой дорожки уже приобрели?

— С коньками наблюдается даже некоторый избыток. У меня две пары ботинок, сделанных по слепку стопы и несколько пар лезвий. Выбирать удобную для себя комбинацию буду в ходе ледовых тренировок — по ощущениям и консультируясь с тренерами.

— Что стало самым тяжелым после шорт-трека в тренировках конькобежцев?

— Техника движений. У меня нет проблем с выносливостью, велотренировки проходят отлично, и в целом общефизическая подготовка не создает проблем. А вот имитация техники бега на коньках — это было сложно. Некоторые движения совершенно непривычны, поэтому Виктор Сивков много со мной занимался именно техникой, объяснял, что именно нужно делать. Я смотрел видеозаписи, делал выводы, корректировал ошибки. Сейчас уже все лучше, ну а промежуточный результат этой работы будет виден как раз на июльском ледовом сборе. Конечно, в конькобежном спорте другие требования к развитию тела — не в общем, а именно в деталях, мелочах — поэтому сейчас мы проводим работу по развитию некоторых отстающих групп мышц.

— Со стороны кажется, что коньки и шорт-трек — очень похожие виды, и кто-то может решить, что переход не такая уж сложная вещь. Насколько эти виды спорта различаются?

— Очень сильно. Это разные виды спорта, у них разный менталитет, разные правила подготовки. Например, в шорт-треке нет чемпионатов мира по отдельным дистанциям, только по многоборью. А на олимпиадах как раз разыгрываются отдельные дистанции. Из-за этого спортсмен в шорт-треке должен быть универсалом — только в последние несколько сезонов стали появляться дистанционные специалисты.

— Появление в программе чемпионатов мира шорт-трека по отдельным дистанциям могло бы сделать этот вид более зрелищным?

— Международная федерация конькобежного спорта постоянно делает что-то, чтобы сделать вид более зрелищным. Почти каждый сезон меняются правила, регламенты отборов, квот, что-то еще. Понятно, что только зрелищность может принести деньги в спорт, я с этим не спорю. Но вот, например, в конькобежном спорте можно даже запутаться в том, сколько чемпионатов мира проходит в сезоне. Даже я, человек не совсем посторонний, и то путаюсь...

— Вы пришли в новую команду с одной стороны как новичок, а с другой — как олимпийский чемпион. Быстро удалось влиться?

— Всё отлично. Ребята мне очень помогают, подсказывают. Особенно Саша Румянцев, Данила Семериков и Даниил Синицин. Они всегда рядом и могут что-то посоветовать, поделиться опытом. С командой нет проблем, да и я им тоже проблем не создаю, потому что цель передо мной стоит четкая, размениваться на мелочи некогда.

— Какая цель?

— На играх в Пхенчхане в конькобежном спорте дебютирует масс-старт, и я, как специалист шорт-трека, вижу себя там. Опыт контактной борьбы, полученный в шорт-треке, должен мне помочь. Во всяком случае корейцам он помогает.

— Поэтому и выбрали команду Сивкова?

— Да, я всегда был скорее стайером, нежели спринтером. Поэтому, с точки зрения подготовки в рамках выбранной специализации, команда Виктора Александровича мне подходит лучше. Я чувствую себя здесь очень комфортно, полностью сосредоточен на тренировочном процессе, ничто не раздражает. Я там, где должен быть, исходя из поставленных на сезон задач.

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