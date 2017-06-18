Без электричества осталось около 15 тыс. человек в Тюменской области в результате шквалистого ветра и ливня 17 и 18 июня. Об этом говорится в сообщении АО «Тюменьэнерго».

«По причине стихийных природных явлений произошли аварийные отключения в населенных пунктах по Салаирскому, Старотобольскому, Тобольскому, Московскому, Ялуторовскому, Ирбитскому тракту, а также в Южном и Тобольском территориальных отделениях», — отмечают в компании.

Ремонтные работы, которые не прекращались энергетиками и в ночное время, продолжатся до полного восстановления штатной работы сетей.