Офицер полиции в воскресенье ранен в Волгоградской области преступниками, которые похитили из ювелирного салона украшений на 5 млн рублей, сообщил главк МВД региона.

«Старший лейтенант полиции получил огнестрельное ранение в голову при попытке задержания преступников», — цитирует ТАСС замначальника пресс-службы областного главка МВД Антона Корнаухова.

Ограбление ювелирного салона произошло около 14.15 мск. Три преступника в масках, угрожая продавцам оружием, завладели украшениями примерно на 5 млн рублей, после чего скрылись на автомобиле Chevrolet Niva.

В 14.45 мск на 13-м км дороги Камышин–Волгоград сотрудники полиции открыли огонь по колесам машины, ответным огнем преступники ранили правоохранителя.

На территории Волгоградской области был объявлен план «Перехват».