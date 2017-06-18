Глава германской нефтегазовой компании Wintershall Марио Мерен отметил, что консолидировать бюджет Украины — не задача его компании.

Таким образом, инвестор «Северного потока-2» не стал обсуждать аргумент противников проекта, заявляющих, что он может оставить Украину без доходов от транзита российского газа.

«Это не наша задача как компании — консолидировать бюджет Украины», — приводит слова Мерена «РИА Новости». Также бизнесмен обратил внимание на плохое состояние украинской газотранспортной системы и отметил, что только один поставщик может удовлетворить спрос на газ в Европе.

«Есть только один поставщик, который может удовлетворить растущий спрос в Европе, — Россия», — добавил он.