Несколько лет назад Владимир Путин сказал, что нужно более системно и институционально подходить к развитию инвестиционного климата в стране, и выделил основные направления. Одним из них было повышение доступности энергетической инфраструктуры, в частности технологическое присоединение предприятий к электросетям. Долгие годы потребители считали, что это очень сложно, дорого и наверняка еще попросят за что-то приплатить неофициально.

Теперь процесс техприсоединения стал настолько прозрачен и понятен, что это почти как пойти в магазин и купить мешок картошки. 10 лет назад присоединение к сетям небольшого предприятия стоило миллионы рублей, что для малого бизнеса было соразмерно покупке помещения, даже не аренды. То есть это были огромные затраты, и бизнес из-за этого невозможно было даже начать. Сейчас стоимость присоединения сократилась практически вполовину от того показателя, который был еще четыре года назад, а сроки для малого и среднего бизнеса составляют не более полугода. Было принято большое количество нормативно-правовых актов, которые поменяли ситуацию в корне. И с точки зрения понятности процедур всё, что можно, со стороны электросетей сделано: сайты, брошюры, всё описано уже чуть ли не в мультиках.

За счет чего это произошло? Мы помним, что само ПАО «Россети» было создано по указу президента в 2012 году. Первый шаг к улучшению процессов на сетевом рынке заключался в стандартизации всех бизнес-процессов. Сейчас есть общий регламент для всех дочерних компаний «Россетей» по проведению ремонтных программ, закупочной и инвестиционной деятельности, капиталоемким проектам. Стандартизация позволяет не изобретать велосипед каждый раз. За счет эффекта масштаба и правильной регламентации «Россети» снизили операционные расходы за последние пять лет на 30%. За этот же период компания сэкономила на инвестиционных затратах более чем 72 млрд рублей. А на закупочных процедурах компания сэкономила 281 млрд рублей за счет того, что регламентировала их, сделав более прозрачными и понятными контрагентам.

Здесь надо учесть, что все финансовые потоки «Россетей» сейчас стали контролироваться из одного центра. На энергетическом рынке объемы неплатежей всегда большие. Аккумулирование всего в одних руках, единое казначейство, позволяет их контролировать. Понятно, что определенные трения есть. Мы помним, как было непросто переходить на единое казначейство, ФСК была против и только лишь на совещании с участием президента это решение было подтверждено.

Но в принципе единое казначейство — один из шагов к превращению «Россетей» в единый сетевой комплекс. Одно дело, когда компания просто владеет акциями как холдинговая структура, а другое — когда уже активно включается в операционную деятельность. Казначейство — это, по сути, начало операционной деятельности «Россетей» как единой компании. Но все-таки основная идея энергетической стратегии заключается в том, чтобы объединить весь этот сетевой комплекс в одну структуру.

Чем больше компания берет бразды правления в свои руки, тем процессы становятся более понятными и прозрачными, а самое главное — стандартизированными. Благодаря единым стандартам снижаются и издержки. Правильность решения о соединении государственных сетевых активов подтверждается также повышением стабильности работы отдельных сетевых структур, которые при создании «Россетей» были в предбанкротном состоянии, а сейчас вполне уверенно чувствуют себя на рынке услуг по передаче и распределению электроэнергии.

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