На российской военной базе в Гюмри в воскресенье, 18 июня, состоялось торжественное принятие детей военнослужащих в ряды военно-патриотического движения Юнармия, сообщили в Минобороны России.

Присягу новобранцы приняли возле памятника Михаилу Калашникову, на мероприятие в Армению прибыли, в частности, начальник главного управления по работе с личным составом ВС РФ полковник Михаил Барышев, олимпийская чемпионка по гимнастике Светлана Хоркина, сообщает «Федеральное агентство новостей».

По словам полковника Михаила Барышева, практика приема в «Юнармию» за пределами России продолжится в отдаленных гарнизонах и на российских базах за границей. Напомним, что военно-патриотическое движение было создано в России в 2016 году и распространено на все регионы страны.