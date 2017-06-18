Как минимум шесть сотрудников погибли и девять были ранены в результате нападения боевиков радикального движение «Талибан». Атака была совершена на управление полиции города Гардез в провинции Пактия, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение начальника провинциальной полиции генерал Турьялайа Абадьяни.

Нападение произошло рано утром в воскресенье, 18 июня, когда один из боевиков на заминированном автомобиле протаранил ворота управления полиции и сразу после этого вооруженные боевики совершили нападение.

В ходе перестрелки ранено более 20 гражданских, уничтожено шесть боевиков.