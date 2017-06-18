Первый гол сборной Португалии по футболу в матче Кубка конфедераций против команды Мексики был отменен.

На 21-й минуте защитник португальцев Пепе отправил мяч в сетку ворот соперника, однако после просмотра видеоповтора гол был аннулирован, поскольку был зафиксирован офсайд.

Второй мяч в сетке мексиканцев оказался на 34-й минуте игры, его забил Рикарду Куарежима, он был засчитан.

Мексиканец Хавьер Эрнандес забил ответный гол на 42-й минуте матча. На перерыв команды ушли со счетом 1:1.

Встреча Португалия–Мексика, которая проходит на стадионе «Казань-Арена», началась в 18:00 мск.