Маршрут, по которому беженцы прибывают в Европу через Средиземное море, должен быть закрыт, заявили в воскресенье, 18 июня, действующий председатель ОБСЕ, министр по делам Европы, интеграции и внешних сношений Австрии Себастьян Курц и глава МИДа Вольфганг Соботка.

Канцлер Австрии Кристиан Керн не против этого, но хочет видеть конкретное решение.

«Людей после спасения в Средиземном море нужно останавливать на внешней границе Европейского союза, оказывать помощь и отправлять обратно», — приводит слова Курца ТАСС.

Если нынешние возможности для беженцев будут сохраняться, то сценарием при этом будет рост числа утонувших в море, отметил он. Курц добавил, что предлагает создать конкретные условия, при которых поток беженцев из Ливии иссякнет.