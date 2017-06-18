Следователи проводят проверку по факту гибели 10-месячного ребенка, который, предположительно, утонул в сточном колодце в Зерноградском районе Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.

Инцидент произошел накануне около 02.00 мск.

«10-месячный мальчик, находясь во дворе домовладения, расположенного в поселке Междупольный Зерноградского района, оставшись без присмотра взрослых, сполз с коляски на землю и пополз в сторону сточного колодца, крышка которого была открыта. Упав в сточный колодец, ребенок захлебнулся», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По факту гибели ребенка проводится доследственная проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.