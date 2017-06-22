В XXI веке, когда всё больше и больше людей говорят о том, что в цивилизованном мире дискриминации, как в Германии в 1930-е годы, не может быть места, ряд прибалтийских стран по-прежнему открыто занимаются ущемлением прав людей по национальному признаку. И фактически способствуют подъему неонацистских настроений. И всё это происходит в Европейском союзе!

Возьмем, к примеру, Латвию и Эстонию, где дискриминационный курс властей в отношении русскоязычного меньшинства практически не изменился с момента развала СССР. На сегодняшний день в Латвии насчитывается около 330 тыс. так называемых неграждан, а это около 14% населения страны. В Эстонии их порядка 100 тыс. человек. При этом в Латвии существуют сразу 79 ограничений в правах «неграждан»: они не могут голосовать на выборах, занимать государственные и муниципальные должности, быть судьями, прокурорами, избираться судебными заседателями, служить в армии и даже заключать сделки по недвижимости без согласия на то официальных властей.

Эти страны не только не упростили процедуру натурализации для лиц пожилого возраста, но и не предоставляют детям, родившимся от «неграждан», автоматическое гражданство. Хотя в тех же США, например, гражданство дают даже родившимся на их территории в семье иностранцев. Представьте себе, какой крик стоял бы по всей Европе, если бы Москва подобным образом ограничила в правах, например, тех же латышей, живущих в России.

Всё это происходит на фоне переписывания истории Второй мировой войны и фактической героизации фашистских преступников в форме публичных собраний легионеров «Ваффен СС», осквернения советских памятников и попыток уравнять нацистский режим с советским во всех трех прибалтийских государствах. К примеру, в центре Риги недавно прошел марш «Ваффен СС». Одновременно с этим провести свое протестное мероприятие разрешение просил Латвийский антифашистский комитет. Но его заявку Рижская городская дума отвергла, прямо сказав, что марш неонацистов является основным мероприятием дня, а все остальные мероприятия должны игнорироваться.

В Литве, конечно, дела обстоят не столь плачевно. Однако и там существуют случаи дискриминации нацменьшинств. И основной проблемой остается сокращение русскоязычного информационного и культурно-образовательного пространства. А помимо этого — преследование ветеранов Великой Отечественной войны и экс-сотрудников правоохранительных органов бывшего СССР .

Нагнетание в обществе неонацистских, расистских и в том числе антисемитских настроений стало беспокоить даже израильтян. Однако это совершенно не волнует Европу и не является предметом постоянной озабоченности ни европейских, ни международных организаций, ни правозащитных структур . Не так давно Латвия ратифицировала рамочную Конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств. Но с позволения Брюсселя оттуда были вычеркнуты важные оговорки — о том, что нацменьшинства в местах компактного проживания имеют право общаться на родном, то есть русском языке и использовать родной язык в топографических названиях. В Латвии Рига, Даугавпилс (Двинск) и Лиепая по своему этническому составу в основном являются русскоязычными, и тогда бы властям пришлось хотя бы для этих трех населенных пунктов давать такие права. Не захотели.

Я сам не раз в Парламентской ассамблее Совета Европы ставил вопрос о том, что в государственных школах Латвии практически не ведется обучение на языках нацменьшинств. Но до принятия резолюции дело так и не доходило из-за откровенной антироссийской фронды в ПАСЕ в лице прибалтов, поляков и шведов.

А теперь сравните эту реакцию с тем окриком, который раздался, когда некоторые страны ЕС не выполнили решение Брюсселя о приеме нескольких тысяч беженцев с Ближнего Востока. Ближневосточные мигранты ЕС волнуют, а вот на проблемы нарушения прав нацменьшинств в Прибалтике Европе наплевать.

Москва неоднократно поднимала этот вопрос на различных международных площадках, в том числе и в ООН. Мы говорим об этом в ходе двусторонних контактов с нашими прибалтийскими коллегами. Наше беспокойство не ограничивается только риторикой. Так, к примеру, мы стараемся, в том числе и законодательно, облегчить процесс получения российского гражданства детям от смешанных браков и работаем над законами о гражданстве для соотечественников, проживающих за рубежом.

Представители русскоязычного меньшинства и правозащитных объединений в странах Прибалтики борются с этими проблемами на своем уровне. Собираются митинги, подаются иски в национальные конституционные суды.

Конечно, процесс непростой и длительный. Но руки никто опускать не собирается. Надеюсь, Европа нас услышит.

Автор — председатель комитета Госдумы по СНГ и делам соотечественников

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