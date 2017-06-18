В Грузии может быть восстановлена конституционная монархия. Об этом в воскресенье сообщил журналистам один из лидеров парламентского большинства, председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе.

«Восстановление конституционной монархии, возможно, придаст стране определенную особенность, индивидуализм и шарм со многих точек зрения», - цитирует Мдинарадзе «Интерфакс».

Так политик прокомментировал предложение Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II.

Накануне в воскресенье во время молебна в кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси предстоятель сказал, что, возможно, стоит подумать о конституционной монархии, которая приносит спокойствие стране.

Мамука Мдинарадзе добавил, что хотя на сегодняшний день рано говорить о восстановлении в Грузии конституционной монархии, однако через 10-20 лет этот вопрос может встать в повестку дня и будет рассмотрен очень серьезно.