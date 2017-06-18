На наступающей неделе холодная погода вернется в Москву на смену теплым дням. По данным Гидрометцентра РФ, с понедельника в столице России начнутся кратковременные дожди, в некоторых районах возможны грозы.

Температура воздуха в понедельник, 19 июня, поднимется до +22 градусов, во вторник ожидается +24 градусов, уже в среду будет +20.

Далее похолодание продолжится: в четверг столбики термометров покажут +14-19 градусов, а в пятницу будет не выше плюс 18 градусов.