Два участника «Марша равенства», который прошел в Киеве в поддержку прав представителей ЛГБТ-сообщества, пострадали при нападении радикалов. Об этом сообщила пресс-служба управления Нацполиции украинской столицы.

«Группа неизвестных подбежала к мужчинам, брызнули одному в лицо газовым баллончиком, а второму нанесли телесные повреждения. Одного из злоумышленников полицейские задержали и доставили в Подольское районное управление полиции», — говорится в сообщении правоохранительных органов.

Инцидент произошел на Контрактовой площади через три часа после окончания марша. Пострадавшие в результате нападения были доставлены в больницу.

Напомним, ранее в воскресенье около 2,5 тыс. человек вышли на «Марш равенства» в защиту прав сексуальных меньшинств. Радикально настроенные группы попытались воспрепятствовать проведению акции, шесть человек были задержаны.