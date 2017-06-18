Владимир Путин назначил генерал-майора полиции Михаила Черникова новым главой Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД РФ, указ президента опубликован в воскресенье, 18 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Назначить генерал-майора полиции Черникова Михаила Юрьевича - начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности», – говорится в документе.

В марте от должности был освобожден прежний глава Госавтоинспекции Виктор Нилов.