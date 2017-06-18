Количество погибших в лесных пожарах в Португалии достигло 62 человек, сообщают западные СМИ со ссылкой на сообщение властей. В связи с гибелью десятков граждан в стране объявлен трехдневный государственный траур.

Погибшие находились в автомобилях, которые оказались заблокированы огнем на дорогах, сообщает министерство внутренних дел страны.

Пожар до сих пор не локализован, на месте работают более 700 пожарных и несколько сотен военных. Помощь Португалии в тушении пожаров предложили ряд государств.