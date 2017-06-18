Португальские власти объявили национальный трехдневный траур по жертвам лесного пожара, бушующего в центральной части страны, сообщает газета Poblico.

Траур начинается с воскресенья 18 июня и продлится до вторника.

По последним данным, в результате пожара, который охватил несколько населенных пунктов, погибли 62 человека и еще 54 пострадали.

В борьбе со стихией задействованы сотни пожарных, однако тушение осложняется сухой и жаркой погодой.