Трехдневный траур объявлен в Португалии по жертвам пожара
Португальские власти объявили национальный трехдневный траур по жертвам лесного пожара, бушующего в центральной части страны, сообщает газета Poblico.
Траур начинается с воскресенья 18 июня и продлится до вторника.
По последним данным, в результате пожара, который охватил несколько населенных пунктов, погибли 62 человека и еще 54 пострадали.
В борьбе со стихией задействованы сотни пожарных, однако тушение осложняется сухой и жаркой погодой.