Два участника шествия секс-меньшинств, которое прошло в Киеве в воскресенье, были избиты пятерыми нападавшими. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на одного из организаторов гей-парада Руслану Панухник.

По ее словам, два участника акции после ее завершения были избиты неизвестными у метро.

«На одного из участников Марша равенства напали на «Контрактовой площади» в метро. На другого участника напали в районе «Петровки»», - отметила Панухник.

Она добавила, что избивавших было пятеро.