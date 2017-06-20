20 июня 1927 года родился Вячеслав Котеночкин, который за продолжительную карьеру приложил руку к созданию более 70 мультфильмов. В 1946 году, демобилизовавшись из армии, он устроился на студию «Союзмультфильм», где работал сначала мультипликатором, а позже — художником-постановщиком. В качестве режиссера он приобрел известность благодаря анимационной картине «Лягушка-путешественница», однако настоящая слава к Котеночкину пришла спустя несколько лет, когда на экраны вышел мультфильм «Ну, погоди!».

В день рождения мультипликатора мы решили проверить, насколько хорошо вы помните советскую анимацию.