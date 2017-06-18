В городе Пенза в аварийном доме по адресу улица Ударная, 35, в ночь на воскресенье произошло обрушение крыла первого подъезда. Об этом сообщает городская администрация.

Отмечается, что на момент происшествия первый подъезд дома был расселен, во втором подъезде находилось три семьи, которые в настоящее время готовятся к переезду в маневренное жилье. Кроме того, заселенным остается третий подъезд дома.

С 10:00 воскресенья «организован поквартирный обход третьего подъезда с целью повторного уведомления жильцов о существующей опасности нахождения в нем и срочности переезда», говорится на сайте администрации.

«Необходимо оказать максимальную поддержку людям в их переезде, обеспечить подачу транспорта и рабочей силы», - заявил и.о. главы администрации Пензы Сергей Волков.

Им принято решение отключить коммунальные ресурсы во втором и третьем подъездах, а также огородить их территорию.

«Дом на Ударной, 35 должен быть одним из первых, когда продление программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья вступит в силу», - добавил Волков.