Правоохранительные органы ФРГ задержали двух мужчин, подозреваемых в подготовке теракта на борту самолета, летевшего из Штутгарта в Болгарию.

Как написала газета Stuttgarter Zeitung, о возрасте и национальности задержанных информации нет, а самолет авиакомпании Bulgaria Air эвакуирован и обыскан с собаками.

Спецоперацию по задержанию подозреваемых провели после сообщения одного из пассажиров о подготовке теракта на борту. В аэропорту Штутгарта отменялись взлеты и посадки, в настоящее время работа восстановлена.