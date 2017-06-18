После крупнейшего пожара в жилом 24-этажном доме, власти Лондона могут принять решение о сносе всех подобных зданий, об этом заявил мэр британской столицы Садик Хан.

Высотка, в которой после страшного пожара погибли десятки человек, была построена в 1974 году. Хан заявил о необходимости снести все высотные здания построенные в период 1960-1970 годов.

«После войны, торопясь восстановить страну, мы возвели много высотных зданий, большинство из которых сохранились до сих пор. Сейчас мы не стали бы и думать о строительстве таких зданий по стандартам 1970-х годов, однако их обитатели все еще вынуждены жить с этим наследием», - заявил градоначальник.

По его словам, стандарты безопасности таких домов критически устарели.

В настоящее время власти проводят инспекцию зданий с целью проверить безопасность проживания в них.