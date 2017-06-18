Путин: революционных открытий на прошедшей «прямой линии» не было
Революционных открытий во время «прямой линии» не сделал, однако такой формат общения полезен, поскольку дает возможность почувствовать проблемы, требующие особого внимания. Об этом президент сообщил в интервью программе НТВ «Итоги недели».
«Да, я кое-что узнал нового, и это естественно, потому что это прямое общение с людьми. Но сказать так, чтобы для меня здесь были какие-то совсем революционные открытия, я, пожалуй, не могу, потому что я все-таки в постоянном режиме этими вопросами занимаюсь», — сказал Путин.
Однако президент отметил, что сам формат «прямой линии» полезен, потому что он позволяет почувствовать, какие проблемы требуют особого внимания властей.
«Мы видим иногда вещи, требующие особого внимания, в том числе со стороны правительства и с уровня президента, поэтому и проводятся такие мероприятия как «прямая линия», чтобы почувствовать этот нерв. Я думаю, что это полезная работа», — отметил президент.
«Прямая линия» с президентом, которая проходила 15 июня, продолжалась четыре часа, в ходе нее Владимир Путин ответил примерно на 70 вопросов.