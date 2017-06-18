Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон призвал отказаться от любых других стратегий выхода страны из Евросоюза в пользу «открытого» Brexit.

«Мы намерены провести не мягкий или жесткий выход из Евросоюза, а открытый», — написал министр в авторской колонке в газете Sunday Times. По мнению дипломата, этот выход «позволит Великобритании по-прежнему быть повернутой к внешнему миру и вовлеченной в мировые процессы более чем раньше», сообщает «РИА Новости».

Такое решение выхода из ЕС позволит Лондону стать глобальным участником не только рынка товаров, но и в первую очередь рынка услуг.

Переговоры с Евросоюзом начнутся 19 июня.