Первую песню Пол Маккартни написал в четырнадцатилетнем возрасте: он посвятил ее матери, которая скончалась от тяжелой болезни. В 1957 году музыкант познакомился с Джоном Ленноном и присоединился к группе Quarrymen, которая после прихода Джорджа Харрисона была переименована в The Beatles. В начале 1960-х банда пополнилась еще одним музыкантом: на смену барабанщику Питу Бесту пришел Ринго Старр. В общей сложности The Beatles записали 240 песен.

Первый сольный альбом Маккартни выпустил в марте 1970 года. Тогда же стало известно, что The Beatles прекратили совместную работу. За карьеру Маккартни выпустил свыше 20 сольных альбомов и удостоился множества наград: в 1997-м королева Великобритании произвела музыканта в рыцари.