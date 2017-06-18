Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы МИД Украины Павла Климкина о том, что НАТО есть чему учиться у Украины, а также что Украина вступит в Евросоюз, когда ЕС будет к этому готов, но Киев с этим не спешит.

«Каждое слово, да что там — каждая буква прекрасна! С Украиной НАТО будет легче готовиться к новым вызовам, чем без нее. Знаете почему? Потому что одним вызовом будет меньше. А как вам заманчивое предложение альянсу поучиться у Украины боеготовности, при том, что именно Киев заверяет всех в наличии в Донбассе «тысяч российских танков»», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Помимо этого, представитель МИДа не смогла обойти стороной слова Климкина о возможности вступления Украины в ЕС. Захарова отметила, что эта перспектива также реальна как полет на Луну.

«Полет правительства Украины на Луну произойдет тогда, когда к этому будет готова сама Луна, но Киев не спешит с этим», — сказала официальный представитель МИДа.