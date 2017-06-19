Юрий Кара собирается снять биографическую драму о жизни академика Андрея Сахарова по собственному сценарию. Об этом режиссер, известный по «Мастеру и Маргарите» и дилогии о конструкторе Сергее Королеве, рассказал «Известиям».

Предполагаемый бюджет фильма Юрий Кара не раскрывает, но подчеркивает, что надеется на финансовую помощь от Министерства культуры как создатель социально значимого проекта. Его киностудия «Мастер» уже подала заявку, фильм «Сахаров» допущен к открытой защите 20 июня. В случае, если он получит одобрение экспертов, максимальная сумма субсидии может составить 60 млн рублей .

― Я считаю, что Сахаров — один из величайших людей XX века, выдающийся ученый и правозащитник. В последнее время у нас снимают и награждают на фестивалях фильмы о каких-то одноклеточных существах. Они, конечно, тоже есть, но мне хочется рассказывать о тех людях, которые действительно составили славу человечества, ― поделился Юрий Кара. ― Сахаров и Солженицын предлагали меры, как сделать общество более справедливым, и за это подвергались репрессиям. Сегодня президент создает комиссии и ищет днем с огнем подобных людей. Сахаров боролся за то, что поддерживает наш президент, и то, что мы все считаем вполне естественным, но забыли, благодаря кому получили: отмену смертной казни, свободный выезд за рубеж и прочее.

Фильм ограничится событиями первой половины 1970-х годов , с момента, когда Сахаров начал участвовать в правозащитном движении, и до присуждения ему Нобелевской премии мира (1975 год). Как говорит Кара, сценарий успела одобрить вдова академика Елена Боннэр. Кроме того, режиссер показал текст писателю и другу ученого Владимиру Войновичу. Тот признал, что Сахаров выглядит в сценарии таким, каким он его запомнил. Среди актеров, которые могли бы исполнить роль академика, Юрий Кара назвал Бориса Плотникова и Александра Филиппенко.

― Хочется найти не просто похожего актера, а настоящую личность, ― говорит режиссер. ― Уже совсем скоро весь мир будет отмечать 100 лет со дня рождения Андрея Сахарова, и, наверное, не совсем правильно, что у нас до сих пор не снято ни одного художественного фильма об этом человеке.

Как сообщил Юрий Кара, фильм получил поддержку в президентском Совете по развитию гражданского общества и правам человека . Член совета, завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Иван Засурский в беседе с «Известиями» отметил, что это «очень важный и нужный фильм».

Юрий Кара уже пытался запустить проект про Сахарова шесть лет назад, но государственной поддержки не получил. Главную роль он тогда же предложил американскому актеру Джону Малковичу, с которым встретился на Одесском международном кинофестивале в 2011 году.

Единственный художественный фильм об академике был снят в США в 1984 году. В биографической драме Джека Голда главную роль исполнил двукратный лауреат премии «Оскар» Джейсон Робардс. Кроме того, в России и за рубежом о Сахарове снято несколько документальных картин ― «Мой муж Андрей Сахаров» (2005) Инары Колмане, «Исключительно наука. Никакой политики. Андрей Сахаров» (2007) Александра Кудакаева, «Свободный человек Андрей Сахаров» (2009) Иосифа Пастернака и другие.

Справка «Известий»

Академик Андрей Сахаров (1921 ― 1989), советский физик-теоретик, один из создателей первой водородной бомбы, активный участник правозащитного движения в СССР. За свою общественную деятельность в 1980 году был лишен всех советских наград и сослан в Горький, откуда был возвращен шесть лет спустя Михаилом Горбачевым. В 1989 году был избран народным депутатом СССР.