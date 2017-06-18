ДНР: из-за обстрелов ВСУ повреждено предприятие и детский интернат
Из-за обстрелов украинских силовиков повреждено здание детского интерната и асфальтобетонное предприятие в Донецке и Ясиноватой, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные представителя самопровозглашенной Донецкое народной республики (ДНР).
По состоянию на воскресенье, 18 июня, «в Ясиноватой в школе-интернате для детей со сколиозом повреждены пять оконных блоков», говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, поселок Донецк-Северный на окраине города Ясиноватая остался без электроэнергии.