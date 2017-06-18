Лидер партии «Национальный фронт» проголосовала во втором туре выборов в нижнюю палату парламента Франции. Марин Ле Пен проголосовала на северо-западе страны в городке Энен-Бомон.

Ле Пен в 2012 году не хватило для победы всего сотни голосов: политик уступила кандидату от Французской социалистической партии Филиппу Кемелю.

В этом году «Национальный фронт» выдвинул 120 кандидатов, президентское движение «Республика на марше» — 454. В первом туре выборов в национальное собрание правые набрали 13,3% голосов.