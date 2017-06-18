Министерство иностранных дел России призвало власти США к диалогу с Кубой и выразило сожаление относительно антикубинской политики США.

«Объявленная президентом США Трампом новая линия в отношении Кубы возвращает нас к уже подзабытой риторике в стиле холодной войны», — заявили в МИДе.

В ведомстве отметили, что принятые прежней администрацией Белого дома положительные изменения в отношении Кубы воспринимались Россией как «отражение провала политики диктата и санкций», однако теперь становится понятно, что антикубинский дискурс по-прежнему широко востребован.

«Мы — против эмбарго, блокад, санкций и разделительных линий. Мы — за диалог, <...> общение без диктата и попыток вмешательства извне во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении МИДа.

Российское ведомство также призвало власти Белого дома прислушаться к мнению мирового сообщества, которое придерживается аналогичного подхода к кубинскому государству.

«Подтверждением того, что такого же подхода в отношении Кубы придерживается большинство стран, являются результаты голосования по антиблокадной резолюции Генеральной ассамблеи ООН», — сказали в МИДе.