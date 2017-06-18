Авиация МЧС России совместно с наземными группировками защитила от пожаров более 1,5 тыс. населенных пунктов с начала пожароопасного сезона, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Для защиты населенных пунктов, численность населения которых составляет более 6 млн человек, и тушения лесных пожаров были задействованы 32 вертолета и самолета МЧС.

«Только за последние сутки удалось защитить более 29 населенных пунктов. Для контроля за лесопожарной обстановкой проводится непрерывный космический и авиационный мониторинг, моделирование развития наиболее опасных пожаров, активно применяются беспилотные летательные аппараты», — рассказали в ведомстве.

Авиация МЧС задействована в районах Забайкальского края, Пенжинском районе Камчатского края и Северо-Байкальском районе Бурятии.

Всего с начала пожароопасного периода самолеты и вертолеты МЧС совершили 139 вылетов и выполнила 613 сбросов воды общей массой более 7 тыс. т.

В российских регионах к тушению природных пожаров и обеспечению пожарной безопасности от разных служб и ведомств привлечены свыше 135 тыс. человек и 28 тыс. единиц техники.