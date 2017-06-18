Американская дипмиссия в Стамбуле предупредила сограждан о повышенной террористической угрозе в городе. По данным генконсульства США, речь идет о возможных ЧП «в районах Шишли и Медиджийекёй вплоть до возможной террористической угрозы». «Предупреждение особенно касается улицы Агаоглу в районе Шишли», — отмечается в сообщении.

Американцев, которые проживают или могут находиться в этих районах Стамбула, просят соблюдать особую осторожность и проявлять бдительность.