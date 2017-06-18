Один полицейский погиб и еще четверо пострадали при подрыве автомобиля сотрудников правоохранительных органов в пригороде Каира. Об этом сообщила пресс-служба МВД Египта.

Как отмечают местные СМИ, инцидент произошел в воскресенье утром в престижном квартале Маади, где проживает много дипломатических работников и иностранных граждан. Автомобиль подорвался при наезде на бомбу, заложенную на обочине.

Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность за инцидент.