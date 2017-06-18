Глава правительства отметил, что заслуга в сегодняшних успехах медицины принадлежит ее работникам.

Медведев подчеркнул, что отечественное здравоохранение динамично развивается, растут объемы оказания высокотехнологичной помощи, диагностируются и излечиваются сложнейшие заболевания, а также в стране увеличивается продолжительность жизни и растет рождаемость.

«За каждым из этих достижений — нелегкий труд работников здравоохранения, людей самых разных специальностей, которые ответственно относятся к своему делу», — сказал премьер.

Медведев добавил, что врачебное искусство — это не только медицинские знания, но и чуткость, гуманность, любовь к своей работе. Ведь медицинские работники во многом оказывают влияние на благополучие и счастье каждой российской семьи.